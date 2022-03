NBA, il rammarico di Jayson Tatum: “Fossi partito così, sarei MVP”

Archiviati i risultati della domenica NBA, i Philadelphia 76ers – che guidavano la classifica Eastern Conference fino a poche ore prima, sono scivolati al 4º posto, a ½ partita dalla vetta. Da sottolineare, tenendo conto del testa a testa tra almeno quattro squadre per il #1 seed, la rimonta dei Boston Celtics.

Come messo in rilievo da Sean Grande, play by play speaker dei biancoverdi, se si fa un passo indietro al 7 gennaio di quest’anno i Celtics non occupavano nemmeno le posizioni valide per il Play-in, con 9.5 partite di distanza dai Bulls capolista.

Jayson Tatum commenta la rimonta dei Boston Celtics a Est

Difficile trovare le parole per descrivere un cambio così drastico, pur in positivo, nei risultati di squadra. Jayson Tatum, dopo i 34 punti a referto contro Minnesota, non può far a meno di mostrare un po’ d’amarezza. Ecco un passaggio delle sue dichiarazioni in conferenza stampa:

“Avrei voluto iniziare così la stagione NBA, a questo punto sarei l’MVP. In ogni caso è il momento giusto per trovare il ritmo, il più importante, a poche settimane dalla postseason. Non ho una risposta sul perché [sia successo ora], l’anno prossimo spero di giocare così tutta la stagione, ora devo solo proseguire su questa linea.”

