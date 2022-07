Mercato NBA, i Jazz aprono alla partenza di Donovan Mitchell?

I recenti addii in casa Utah Jazz avevano fatto pensare agli addetti ai lavori che la franchigia fosse pronta al rebuild. Con Rudy Gobert spedito a Minneapolis e il divorzio da coach Quin Snyner, il front office si è però sempre espresso chiaramente riguardo al futuro della loro stella Donovan Mitchell. Le cose però potrebbero essere cambiate.

After previously shutting down inquiries on moving All-Star guard Donovan Mitchell, rival teams say the Utah Jazz are showing a willingness to listen on possible trade scenarios, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 12, 2022

Se inizialmente infatti i Jazz avevano dichiarato che la squadra si sarebbe formata intorno alla guardia, ore le cose appaiono diverse. Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski, Utah starebbe riflettendo sul futuro di Donovan Mitchell a roster, contemplando anche la possibilità di uno scambio.

Donovan Mitchell via dai Jazz. Dove vederlo l’anno prossimo?

Inutile dire che l’ipotesi di un Donovan Mitchell sul mercato sta mettendo in agitazione tutte e 29 le altre squadre NBA. La richiesta però non sarà bassa, anche in virtù dell’affare Gobert. Per il francese infatti, Utah è riuscita ad ottenere 2 prime scelte, un cambio scelta e un gruppo di giocatori tra cui la scelta al primo giro di questo Draft Walker Kessler. Un’asticella decisamente alta, che i Danny Ainge non ha intenzione di spostare.

Tra i possibili scenari, i New York Knicks farebbero carte false per riuscire finalmente a portare Spida nella grande mela, dopo essere riusciti a firmare l’emergente Jalen Brunson. Ovviamente sarebbero necessarie diverse scelte future. Un altro nome è quello dei Miami Heat, anche loro recentemente accostati al giocatore. In questo caso, oltre ad eventuali picks ai futuri Draft, il giocatore coinvolto sarebbe per certo Tyler Herro, che avrebbe la possibilità di guidare i Jazz con la certezza di uno spot da titolare.

Vedremo il mercato che direzione prenderà.

