NBA: finita la Summer League di Paolo Banchero

È durata appena due partite l’esperienza nella Summer League per Paolo Banchero. La prima scelta assoluta all’ultimo Draft ha mostrato abbastanza agli Orlando Magic, che hanno deciso di toglierlo dal roster in modo da poter valutare altri giocatori che potrebbero meritare un posto in squadra o un contratto in G League. Come detto dal capo allenatore dei Magic, Jamahl Mosley:

“Voglio dare a questi ragazzi l’opportunità di giocare e di essere in grado di mostrare ciò che sanno fare. È questo lo scopo della Summer League: dare ai ragazzi un’opportunità di mostrare cosa sanno fare. E noi abbiamo già visto di cosa è capace Paolo”

Banchetto, che nelle due partite disputate, ha fatto registrare 20 punti, 6 assist e 5 rimbalzi di media, ha detto che ovviamente gli sarebbe piaciuto continuare a giocare ma che è d’accordo con ogni decisione presa dalla squadra, che vuole solo il meglio per lui.

“Mi hanno comunicato la loro scelta e, anche se mi sarebbe piaciuto continuare, l’ho accettata. Sono contento di come ho giocato e anche loro erano contenti. Ovviamente potevo far meglio, soprattutto nella seconda partita, ma nel complesso è stato istruttivo giocare a Las Vegas e penso di aver fatto abbastanza bene”

Banchero non è il solo giovane degli Orlando Magic che verrà escluso dalla Summer League: lo stesso destino, manca solo l’ufficialità, dovrebbe toccare anche ad Admiral Schofield e R.J. Hampton.

