NBA, Luka Doncic chiaro: “Non mi interessano i record: voglio l’anello”

Sebbene conquistare il premio di MVP della NBA sia uno dei suoi obiettivi, Luka Doncic non lo paragona minimamente a vincere un anello.

La superstar dei Dallas Mavericks, ospite di un evento a Parigi, ha rilasciato un’intervista al quotidiano spagnolo Marca. Queste le sue parole:

“Ogni giocatore che arriva in NBA sogna di essere MVP. Non tutti possono dire, al termine della loro carriera, di essere stato MVP e riuscire ad esserlo sarebbe fantastico ma non scambierei mai questa gioia per un anello”