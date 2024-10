Mercato NBA, Rudy Gobert rinnova con Minnesota: arrivano 110 milioni di dollari

Poco prima di cominciare la sua dodicesima stagione in NBA contro i Lakers, ESPN ha rivelato il rinnovo contrattuale di Rudy Gobert con i Wolves. Secondo quanto riporta la famosa testata sportiva americana, il francese ha esteso il suo contratto per altri tre anni per 110 milioni di dollari complessivi.

Si tratta di un segno di fiducia da parte della franchigia verso il lungo. Peraltro, l’ex giocatore di Utah avrà una “player option” nel 2027/28. Da segnalare che il francese ha deciso di rinunciare alla player option da 46.6 milioni di dollari per il 2025/26, scegliendo quindi di abbassarsi lo stipendio, in cambio di altre due stagioni di contratto.

Tutto questo, è stato fatto in maniera tale da consentire alla sua squadra di poter avere maggior flessibilità salariale anche in vista delle prossime sessioni di mercato NBA. D’ora in poi, i Wolves dovrebbero essere in grado di prolungare Naz Reid il prossimo anno, evitando potenzialmente la “luxury tax”.

