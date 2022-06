Quin Snyder lascia gli Utah Jazz dopo otto stagioni NBA

La decisione nell’aria da tempo è ora ufficiale: coach Quin Snyder abbandona la panchina degli Utah Jazz dopo otto stagioni da capo allenatore. Il record complessivo –372-264 in regular season – lo ha reso da il secondo allenatore più vincente nella storia della franchigia, con una percentuale di successi pari al 58.5%.

Di seguito i ringraziamenti di Ryan Smith, proprietario dei Jazz, affidati al comunicato stampa:

“Quin Snyder ha incarnato la pallacanestro dei Jazz negli ultimi otto anni. L’instancabile etica del lavoro quotidiana e l’attenzione al dettaglio sono una prova della sua professionalità. Ho solo ammirazione per lui e rispetto la sua decisione. A nome di tutta l’organizzazione Jazz desidero ringraziarlo dal profondo del cuore e gli auguro il meglio.”



Il saluto di Snyder

Ecco le parole di commiato dell’ormai ex coach:

“Sono incredibilmente grato di aver trascorso le ultime otto stagioni tra le file di un’organizzazione storica e così rispettata e nella splendida comunità di Salt Lake City. […] Alla base di tutto ciò che mi motiva giorno dopo giorno ci sono i nostri giocatori, la loro passione per il gioco, desiderio di lavorare per migliorare costantemente e la loro dedizione verso la squadra e i Jazz. Credo davvero che abbiano bisogno di una voce nuova per continuare a evolvere. Questo è quanto. Nessuna differenza di filosofia, non ci sono altre ragioni. Dopo otto stagioni sento che è arrivato il momento [di cambiare]. Ho avuto bisogno di staccare a fine annata per assicurarmi che fosse la decisione giusta. Ho enorme rispetto nei confronti di Ryan [Smith], Danny Ainge e Justin [Zanik] e li ringrazio per le discussioni riguardanti la possibilità di proseguire insieme. […]. Sarò per sempre grato a tutte le persone con cui ho lavorato ai Jazz. […] Grazie ai nostri calorosi fan, che ci hanno sempre sostenuto. Vi auguriamo solo il meglio e vogliamo vedervi issare un banner celebrativo [del titolo NBA].”

Chi dopo Snyder ai Jazz?

Subentrare a coach Snyder non sarà un compito da poco per il suo successore. Tra i nomi circolati in queste prime ore diversi assistenti di allenatori NBA. La lista stilata da Shams Charania e Tony Jones di The Athletic è lunga: Johnnie Bryant (New York Knicks), Will Hardy (Boston Celtics), Adrian Griffin (Toronto Raptors), Charles Lee (Milwaukee Bucks) e Kevin Young (Phoenix Suns). In corsa anche l’ex capo allenatore Blazers Terry Stotts. Si valuta infine la promozione interna dell’assistente Jazz Alex Jensen.

Leggi anche:

NBA Finals, Golden State ha imparato la lezione: fuga nel terzo quarto e 1-1; Celtics KO

Road to NBA Draft 2022: Jaden Ivey

Mercato NBA 2022, Player option: il quadro aggiornato