I Los Angeles Clippers potranno contare ancora su Terance Mann: il giocatore, infatti, ha rinnovato il suo contratto per altri tre anni per una cifra intorno ai 47 milioni di dollari; una buona notizia per i tifosi, visto che la franchigia di LA conferma così uno dei tasselli più importanti del roster.

Los Angeles Clippers guard Terance Mann has agreed to a three-year, $47 million contract extension with the franchise, his CAA agents Aaron Mintz, Rich Beda and Romello Crowell told @TheAthletic. The fully guaranteed new deal takes Mann through 2027-2028 season. pic.twitter.com/Qza3ienEOn — Shams Charania (@ShamsCharania) September 27, 2024

I dettagli del rinnovo tra Terance Mann e i Clippers

Come scrivono Shams Charania di The Athletic e ESPN, Terance Mann ha esteso il suo contratto con i Los Angeles Clippers di tre anni: il salario totale che percepirà con questo nuovo accordo è di circa 47 milioni. Una notizia che rassicura un po’ i fan, colpiti ancora dall’addio di Paul George e preoccupati per le condizioni fisiche di Kawhi Leonard, alle prese con un problema al ginocchio destro.

Anche Mann è molto felice del rinnovo, come racconta ai giornalisti:

“Sono super emozionato di rinnovare il contratto con la squadra che è stata con me fin dall’inizio, sono state cinque grandi stagioni con questa franchigia e non vedo l’ora di vedere cosa ci prospetta il futuro”

La conferma di Mann è l’ennesima tappa dei Clippers nel processo di ringiovanimento della squadra, visti anche l’arrivo di Derrick Jones Jr.

Terance Mann – 28 anni a ottobre – viene da una stagione di 71 partite dove ha registrato una media di 8.8 punti con 3.4 rimbalzi, è l’esempio perfetto di giocatore polivalente e solido difensore: per questo motivo i Clippers hanno deciso di rinnovarlo ma, con il mercato NBA ancora aperto, occhio alle possibili sorprese.

