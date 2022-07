NBA, Pippen sostiene Kevin Durant: “Penso che sia un’ottima mossa per lui”

Negli ultimi anni i giocatori NBA, almeno le star, hanno preso sempre più in mano il proprio destino e le richieste di scambio si sono moltiplicate. Non una pratica nuova, ma mai così diffusa: l’ultima richiesta di scambio è stata di Kevin Durant verso i Brooklyn Nets. Scottie Pippen, anche lui autore di una richiesta di scambio ai Bulls verso fine avventura con Michael Jordan dopo 6 storici titoli, si è schierato apertamente con KD e la sua volontà di cambiare aria:

“È così oggi. I giocatori sono padroni del loro destino. Non ci aspettiamo più lealtà solo da una parte. Non mi dispiace essere onesto, mi piace come i giocatori abbiano la libertà di cambiare. Ed è quello che gli owner hanno fatto per anni ai giocatori, decidendo il loro destino. Ora la situazione è paritaria. Non sono affatto dispiaciuto per quello che sta facendo KD, penso che sia una grande mossa per lui. Ti muovi quanto vuoi oggi. Per me è così che dovrebbe funzionare la pallacanestro. Sei nella squadra di Eddie Jones (accanto a lui durante l’intervista, ndr) e lui spara troppo senza motivo? Allora speri di tornare a giocare con Michael Jordan.”