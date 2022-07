Le strade dei San Antonio Spurs e di Chip Engelland sono destinate a separarsi: lo storico assistente, sulla panchina dei texani dal 2005, lascerà il suo incarico alla fine del contratto. Non è chiaro quando scadrà il suo contratto, visto che sia dettagli che i termini dell’accordo non sono pubblici.

Longtime San Antonio Spurs assistant coach Chip Engelland is departing the franchise at the conclusion of his contract, according to league sources. Engelland had been with the Spurs since 2005.

— Jake Fischer (@JakeLFischer) July 11, 2022