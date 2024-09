La carriera di Jose Alvarado sarà legata ai New Orleans Pelicans per altri due anni: società e giocatore, infatti, hanno trovato un accordo sull’estensione contrattuale di due anni. La franchigia della Louisiana riconferma così uno dei giocatori più utili delle scorse stagioni.

New Orleans Pelicans guard Jose Alvarado has agreed to a two-year, $9 million contract extension, with a player option for the 2026-27 season, Vice President of Octagon Basketball, Ron Shade, told @TheAthletic. pic.twitter.com/32uPG4zFRD — Shams Charania (@ShamsCharania) September 28, 2024

I dettagli del rinnovo di Jose Alvarado con i Pelicans

Come riportano Shams Charania di The Athletic e l’emittente televisiva ESPN, Jose Alvarado ha rinnovato il suo contratto con i New Orleans Pelicans di due anni e, come compenso salariale, riceverà un totale di circa 9 milioni di dollari. Il 26enne ex Georgia Tech aveva ancora un anno di contratto da 1,9 milioni: nel nuovo accordo è prevista anche una player option per la stagione 2026-2027.

Da quattro stagioni in Louisiana, Alvarado ha conquistato il cuore dei tifosi mettendo in campo sempre tanto entusiasmo ed energia: nel corso degli anni il suo minutaggio è cresciuto sempre di più, tanto che nella passata stagione ha calcato il parquet – subentrando sempre dalla panchina – 56 volte, registrando una media di 7.1 punti e 2.1 assist.

Con la nuova stagione NBA alle porte, i tifosi si chiedono dove verrà impiegato: l’ipotesi più probabile è che sarà la riserva di Dejounte Murray, arrivato ai Pelicans tramite una trade con Atlanta.

Leggi anche:

NBA, gli Wizards non si nascondono: “Siamo ancora in fase di decostruzione”

Mercato NBA, Terance Mann rinnova con i Clippers

Mercato NBA, Karl-Anthony Towns ai Knicks