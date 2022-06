NBA, i Denver Nuggets non hanno digerito l’addio di Tim Connelly

La separazione da Tim Connelly, passato a una rivale di Division come i Minnesota Timberwolves, ha spiazzato i Denver Nuggets. A confermarlo è stato proprio Josh Kroenke, presidente della squadra, in occasione della conferenza stampa con cui la proprietà ha ufficializzato la promozione di Calvin Booth a President of Basketball Operations.

Nuggets, amarezza per l’addio di Connelly, fiducia al front office

Inevitabile un riferimento alla clausola opt-out nel contratto del dirigente che ha innescato il tutto. Ecco le dichiarazioni di Kroenke riportate da Mike Singer del Denver Post.

“La misi nel suo contratto senza mai immaginare che avrebbe rescisso per andare in un’altra squadra. Era prevista e l’ha esercitata. Speri sempre di avere una seconda possibilità in situazioni del genere, ma quando qualcuno ti prende da parte e prospetta quel tipo di contratto, situazione od offerta potenziale può mandarti in pappa il cervello piuttosto facilmente. Sono tantissimi soldi.”

Si riparte ora da un nuovo assetto che ha bisogno di stabilità e pieno sostegno. Le parole di Kroenke:

“Ho sempre avuto un’alta considerazione di Calvin [Booth]. Credo farà un gran lavoro per noi. Penso sia aperto a suggerimenti ma ha mi ha dimostrato che può prendere decisioni crudeli quando ce n’è bisogno. Calvin e io ci incontreremo a breve con il resto della dirigenza. Tutti conoscono le rispettive posizioni, avremo ulteriori annunci e informazioni [da dare] nel prossimo futuro.”

