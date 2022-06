NBA, Adam Silver commenta rumors vendita Blazers e ipotesi expansion team

I Portland Trail Blazers sono da ormai qualche giorno al centro del mercato NBA per via dei rumors riguardanti un possibile passaggio di proprietà. Si registrano le prime offerte ufficiali ma la situazione è fluida.

Dal palco delle NBA Finals 2022 il commissioner Adam Silver ha auspicato una soluzione che possa coinvolgere positivamente i diversi stakeholder.

”Non conosco in modo approfondito tutti i dettagli del trust di Paul Allen ma da ciò che ho capito […] a un certo punto la squadra verrà messa all’asta. Non saprei dare una tempistica, ho letto lo stessa notizia che avete visto tutti. […] L’interesse comune è che ci sia una transizione ‘morbida’. Portland è stata una meravigliosa comunità per la pallacanestro NBA. Se dovessi esprimere una preferenza, vorrei che in questo processo la squadra restasse dov’è.”