NBA, Nikola Jokic: “I Timberwolves sono stati costruiti per batterci”

I Denver Nuggets sono ufficialmente fuori dai Playoff NBA 2024. Dopo aver rimontato la serie contro Minnesota, vincendo due gare in terra nemica, la compagine di Mike Malone non ha avuto la forza di chiudere i conti, trascinando Anthony Edwards fino a Gara 7. Brutta idea che si è trasformata in una sconfitta davvero bruciante, arrivata nella notte. Nikola Jokic, baluardo della squadra del Colorado, ha provato a spiegare i motivi dell’eliminazione in questa maniera:

“Sono costruiti per batterci, in un certo senso. Guardate il loro roster: hanno due All-Star, due grandi difensori, tra i migliori del campionato. Mike Conley probabilmente è il giocatore più sottovalutato della NBA. È così bravo. Non ha tirato bene in questa partita ma, a un certo punto, è stato il loro miglior rimbalzista. Poi, in panchina, hanno il sesto uomo dell’anno (Naz Reid), ma anche Nickeil Alexander-Walker e Kyle Anderson. Questa squadra può fare tutto: giocare alto, giocare basso. Come vogliono loro.”

Delusione anche per Mike Malone:

“Abbiamo giocato fino a giugno dello scorso anno. Abbiamo giocato molto. Abbiamo messo in campo i nostri migliori giocatori fino all’ultima partita della stagione regolare, a differenza della scorsa annata, per assicurarci il secondo posto nella Western Conference. Quindi penso che mentalmente e fisicamente fossimo esausti. Mi hanno dato tutto quello che potevano. E ora? Dobbiamo tornare ancora più forti”

