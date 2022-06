NBA Finals, le reazioni dei giocatori su Twitter

Gara 1 è ormai storia. Con un quarto quarto strepitoso, i Boston Celtics hanno ribaltato la prima partita della serie contro Golden State quando il pronostico sembrava ormai nettamente a favore dei padroni di casa. A dispetto della totale mancanza di esperienza nelle finali, i ragazzi allenati da coach Udoka hanno tirato fuori una prestazione clamorosa, con un quarto periodo da 40-16 di parziale. I giocatori hanno affidato a Twitter le proprie reazioni a Gara 1 di queste NBA Finals:

Boston fuego muchooo — kuz (@kylekuzma) June 3, 2022

That 4th quarter was special — Tyrese Haliburton (@TyHaliburton22) June 3, 2022

Team ball is back!!! Watch and learn!! This is going to be a long series!! 👀 #Game1 #BOSvsGS #NBAFinals2022 🏀 — Bogdan Bogdanovic (@LeaderOfHorde) June 3, 2022

Le reazioni su Twitter alle NBA Finals: Al Horford grande protagonista

Al debutto alle finali, Al Horford ha dimostrato ancora una volta di essere un giocatore di enorme carisma e talento. I suoi 26 punti totali, accompagnati da 6 triple, sono stati notati – e lodati – dai suoi colleghi:

Al Horford put on a show tonight !!!! I know the DR is going crazy right now! — Javale PIERRE 3Xs McGee (@JaValeMcGee) June 3, 2022

Al Horford going for that FMVP — Tre Jones (@Tre3Jones) June 3, 2022

La partita è stata decisamente bellissima e, nonostante una prestazione al tiro decisamente rivedibile, Jayson Tatum ha saputo comunque lasciare il segno:

High level of basketball being displayed gentlemen — Kevin Durant (@KDTrey5) June 3, 2022

Sheesh Celtics win with tatum shooting 3-17. I had them losing game 1 and winning the series. . Shocked. That fourth quarter was a masterpiece — CJ McCollum (@CJMcCollum) June 3, 2022

That was an impressive run… and JT is 3/17 — Nicolas Batum (@nicolas88batum) June 3, 2022

Infine, chiudiamo la carrellata di tweet con l’esultanza di quello che è, probabilmente, il più grande tifoso dei Celtics tra gli ex-giocatori. A giudicare dalla reazione, The Truth deve aver goduto parecchio:

Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh let’s goooooo — Paul Pierce (@paulpierce34) June 3, 2022

