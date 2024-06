Mercato NBA, Reggie Jackson esercita la player option: rimarrà a Denver

Reggie Jackson rimane a tutti gli effetti in quel di Denver anche nella prossima stagione. A 34 anni, il play ha deciso di attivare la sua “player option” da 5.25 milioni di dollari e dovremmo quindi trovarlo nel roster dei Nuggets. Per Denver, questa è una notizia tutto sommato positiva, perché la franchigia ha uno spazio di manovra molto limitato dal punto di vista del Salary Cap per costruire la propria panchina.

Con i suoi 10.2 punti e 3.8 assist di media in 22 minuti di gioco in questa stagione, Reggie Jackson rimane il candidato ideale per sostituire Jamal Murray, soprattutto da quando Bruce Brown ha lasciato la squadra. Tuttavia, i suoi limiti difensivi e la sua poca costanza offensiva non fanno di lui l’uomo su cui puntare a tutti i costi, come abbiamo visto nei Playoff, dove non ha contribuito molto, sia contro i Lakers che contro i Wolves.

