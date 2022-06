NBA, Trae Young diventa papà: il messaggio degli Atlanta Hawks

Nella notte Trae Young ha annunciato di essere diventato papà. Il 2 giugno scorso la fidanzata Shelby Miller, conosciuta nel 2017 ai tempi di Oklahoma, ha dato alla luce il primo figlio della coppia: Tydus Reign Young. Ecco il post celebrativo del giocatore degli Atlanta Hawks.

“È nata una stella, una vera benedizione. Non c’è nulla di più importante della famiglia per me.”

Truly Blessed … Nothin like Family to me❣️💯

L’account social degli Atlanta Hawks si unisce ai festeggiamenti per il lieto evento.

Congratulations to Trae & Shelby on the birth of their son Tydus! 🙏💙

📸: @TheTraeYoung pic.twitter.com/wPJfGPEyEx

— Atlanta Hawks (@ATLHawks) June 4, 2022