NBA, Ja Morant, Steph Curry, Antetokounmpo e LeBron in corsa per i BET Awards

LeBron James, Ja Morant, Steph Curry e Giannis Antetokounmpo figurano in nomination per la categoria Sportsman of the Year nell’ambito dei BET Awards, premi istituiti nel 2001 da Black Television Network. Completano la rosa dei candidati nella categoria il pilota NASCAR Bubba Wallace e Aaron Donald, giocatore NFL in forza ai Los Angeles Rams. La cerimonia di premiazione si terrà il 26 giugno al Microsoft Theater di Los Angeles.

BET Award for Sportsman of the Year, albo d’oro

In 13 delle 21 edizioni fin qui svoltesi, il premio è finito nelle mani di LeBron James (9 volte) o Steph Curry (4 volte).

ANNO VINCITORE 2001 Allen Iverson 2002 Kobe Bryant 2003 Kobe Bryant 2004 LeBron James 2005 Shaquille O’Neal 2006 LeBron James 2007 LeBron James 2008 Kobe Bryant 2009 LeBron James 2010 LeBron James 2011 Michael Vick 2012 Kevin Durant 2013 LeBron James 2014 Kevin Durant 2015 Stephen Curry 2016 Stephen Curry 2017 Stephen Curry 2018 LeBron James 2019 Stephen Curry 2020 LeBron James 2021 LeBron James

