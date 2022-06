NBA, Steph Curry da record nel primo quarto di Gara 1: 21 punti, sei triple a segno | VIDEO

Steph Curry non ha mai avuto problemi a prendersi la scena. Considerando che mancava sul palcoscenico delle NBA Finals da tre anni, un inizio spumeggiante come quello di Gara 1 era forse da mettere in conto. 21 dei 32 punti Warriors nel quarto d’apertura portano la sua firma. Come segnalato da ESPN Stats & Info, si tratta del maggior numero di punti in una singola frazione di gioco dal lontano 1993 (Michael Jordan vs. Suns, 4° periodo Gara 4). Sei canestri da tre punti nel primo quarto, altro record alle Finals, hanno acceso il pubblico del Chase Center. Curry, limitato dai falli, è tornato a segnare punti nella ripresa, chiudendo con 34 a referto. Non è bastato agli Warriors per evitare la sconfitta, complice il blackout che ha rimesso in partita i Celtics nei 12’ conclusivi.

Steph Curry: sei triple in un quarto: record in solitaria alle NBA Finals

Quando si dice: entrare in ritmo.

Stephen Curry’s 6 3PM in Q1 marks an NBA Finals record for most 3pt FGM in any quarter. #NBA75 pic.twitter.com/XycJeFQu0s — NBA History (@NBAHistory) June 3, 2022

