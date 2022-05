NBA, Timberwolves: Tim Connelly nuovo President of Basketball Operations

Dopo una lunga corte, i Minnesota Timberwolves sono riusciti nell’intento di mettere sotto contratto Tim Connelly, per nove anni dirigente ai Denver Nuggets.

Timberwolves, il benvenuto a Tim Connelly

La proprietà si è detta soddisfatta dell’obiettivo raggiunto. Di seguito un passaggio del comunicato apparso nella giornata di lunedì sul sito ufficiale della franchigia

“Siamo entusiasti di annunciare Tim Connelly come nuovo President of Basketball Operations. Porta un sacco d’esperienza a livello di front office e non vediamo l’ora di costruire sulle basi della più recente campagna Playoff.”

Connelly lavorerà a stretto contatto con Sachin Gupta, Executive Vice President of Bassketball Operations, e coach Chris Finch per aprire una pagina di successi a Minneapolis. La prima sfida da affrontare in ordine di tempo riguarda il Draft NBA 2022, in programma tra meno di un mese.

