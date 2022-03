NBA, Caruso: “Grayson Allen non si è mai fatto sentire dopo quel fallo”

Grayson Allen è noto per gli eccessi in campo, fin dai tempi del college. In questa stagione NBA, un suo intervento sconsiderato ha procurato l’infortunio che è costato mesi di stop ad Alex Caruso, con evidenti ripercussioni anche su risultati e classifica dei Chicago Bulls.

Alex Caruso attende ancora un segnale

Ciò che lascia più interdetti, nell’atteggiamento dell’ex Duke, se vogliamo, è la mancata percezione della gravità del gesto, nonostante la sospensione. Caruso stesso, in una recente puntata del podcast di JJ Redick, The Old Man & the Three, ha confermato di non aver ancora ricevuto le scuse per quanto successo:

“Non ne ho mai parlato con lui, né [ho ricevuto] un messaggio o una chiamata quindi è tutto ancora un po’ sospeso per aria.”



Tornato da quattro partite a disposizione di coach Donovan, Caruso potrà dare una grossa mano a Chicago nell’ultimo sprint per il miglior piazzamento possibile in ottica Playoff.

Leggi anche:

Infortunio Stephen Curry: aggiornamenti tra due settimane

I Miami Heat vincono la Southeast Division NBA

Mercato NBA, Kemba Walker di nuovo agli Charlotte Hornets?