I Miami Heat vincono la Southeast Division NBA

Con la vittoria contro i rimaneggiati Oklahoma City Thunder nella notte NBA appena trascorsa i Miami Heat hanno vinto per l’11ª volta nella loro storia il titolo della Southeast Division. Si tratta della seconda affermazione negli ultimi tre anni.

Soddisfatto coach Erik Spoelstra, che attende ora di staccare aritmeticamente il pass per i Playoff.

Spettatore del match anche Chris Bosh, omaggiato dopo l’ingresso nella Hall of Fame dello scorso anno.

Il pensiero di Spoelstra:

“La sua carriera è stata accorciata ma si è davvero sacrificato per essere un vincente. È speciale. […] Avrebbe avuto un fit perfetto con la squadra attuale e in coppia con Bam sarebbe stato incredibile per la sua abilità di aprire il campo, prendere falli. In questo gioco avrebbe fatto addirittura meglio, se ci fosse un altro livello di Hall of Fame, ma ha comunque la sigla HoF e un paio di titoli, non ci possono essere troppi rimpianti.”