Karnisovas testa le ambizioni dei Chicago Bulls: “30 partite per Play-in e Playoff NBA”

Nel rimescolamento che segue la Trade Deadline 2025 anche i Chicago Bulls sembrano aver voltato pagina. Chiusa dopo otto anni l’avventura di Zach LaVine in Illinois, i Bulls ripartono da un nuovo capitolo con obiettivi alla portata. In aggiunta, lo scambio che ha portato LaVine in California ai Sacramento Kings consente a Chicago di recuperare pieno controllo della pick al primo giro del Draft 2025: la scelta, inizialmente protetta 1-10 sarebbe finita in caso contrario agli Spurs.

Arturas Karnisovas, President of Basketball Operations dei Bulls, ha tenuto una conferenza stampa per tracciare un bilancio di quanto fatto e dei prossimi step:

”Le prossime 30 partite definiranno se giocheremo Play-in e Playoff. È un obiettivo raggiungibile e i nostri ragazzi possono farcela.”

Ecco alcuni passaggi dell’intervento ai microfoni di K.C. Johnson di Chicago Sports Network:

“Sono contento di dove siamo ora. Ricordo la trade deadline di quattro anni fa quando prendemmo Vuc [Vucevic n.d.r.]. Avevamo cinque giocatori nuovi e fu dura portare a termine l’annata e tenere il gruppo unito per le 30 partite rimanenti affinché imparasse a giocare assieme. Sono soddisfatto [di quanto fatto] e spero di veder crescere i giovani. Vuc avrà un ruolo chiave con loro, è un tassello fondamentale di ciò che facciamo in attacco e difesa. Non vedo l’ora di vederli al lavoro nel prossimo mese.”

