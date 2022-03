NBA, Frank Vogel sull’infortunio di Anthony Davis: “Settimana importante”

I Lakers ieri sera hanno vinto faticando in quel di Toronto, ma dall’infortunio di Anthony Davis i californiani hanno avuto più problemi del previsto, registrando un record di 3-9. In casa LA, si attende quindi di capire con impazienza quando avverrà il ritorno del lungo. La buona notizia è che il giocatore, in questa settimane è tornato ad allenarsi, come svelato da coach Frank Vogel al termine del match vinto contro i Raptors:

“Anthony ha avuto una buona settimana. Sta migliorando sotto tutti i punti di vista: dal suo livello di intensità in campo, al lavoro che può mettere in atto. Direi che ha trascorso una settimana produttiva. Detto questo, non c’è un vero e proprio aggiornamento su quando potrà tornare a disposizione.”

Prima della sfida contro i Raptors, AD è stato visto sul parquet per una “tranquilla” sessione di tiro. Non c’è alcuna data di ritorno specifica, ma i Lakers sperano di riaverlo qualche partita prima della fine della stagione, in vista del torneo play-in. Questa settimana, lo stesso Davis, aveva detto di non essere preoccupato nel dover eventualmente rientrare velocemente per poter dare una mano ai suoi:

“Faccio cose semplici per assicurarmi di rimanere comunque in allenamento. Non ho mai perso davvero la forma, anche quando ho avuto l’infortunio al ginocchio mi sentivo come se stessi bene dal punto di vista della condizione.”

I tifosi gialloviola sperano.

