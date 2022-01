Attesa la decisione della NBA su Grayson Allen, Budenholzer: “Fallo non intenzionale”

Nelle scorse ore abbiamo appreso che Alex Caruso, vittima di un brutto flagrant 2 di Grayson Allen, si è rotto il polso destro e sarà operato nelle prossime ore. Il giocatore dei Bulls rimarrà fuori per almeno 6-8 settimane. Nel frattempo, la NBA sta decidendo cosa fare con lo stesso Allen, ma solo dopo aver raccolto tutti gli elementi necessari per capire se punire il giocatore o meno.

L’insider Marc Stein ha precisato che la lega, a prescindere dalla volontarietà del gesto o meno, deve tener conto di possibili infortuni in questo tipo di casi. Milwaukee attende il responso e nel frattempo difende pubblicamente Grayson, per voce di Mike Budenholzer:

“È solo pura competizione. È dura e a volte accadono cose sfortunate durante le partite. So che Caruso sarà fuori e mi dispiace per lui, non lo auguro a nessuno dei nostri avversari, a nessuno, ma non c’è stato nulla di intenzionale.”

Decision on NBA discipline for Milwaukee’s Grayson Allen has not yet been made but the league DOES take into account any injury suffered by the offended player. — Marc Stein (@TheSteinLine) January 22, 2022

The league office is reviewing the flagrant foul from Milwaukee’s Grayson Allen that resulted in a broken wrist for Alex Caruso, sources tell @YahooSports. No decision as of yet — Vincent Goodwill (@VinceGoodwill) January 22, 2022

