La NBA sospende Grayson Allen: Milwaukee contesta la decisione

Stavamo aspettando il verdetto e nella notte è arrivato: la NBA, infatti, ha comunicato di aver sospeso Grayson Allen a seguito del brutto fallo su Alex Caruso, il quale ha riportato una frattura al polso al polso destro per uno stop di almeno 6-8 settimane. Il giocatore verrà quindi messo ai box per una partita per un fallo da “contatto non necessario ed eccessivo”. Salterà il match di mercoledì prossimo contro i Cleveland Cavaliers.

Decisione che non è piaciuta ai Milwaukee Bucks. La franchigia, a seguito del comunicato da parte della lega, ha risposto in questa maniera a mezzo stampa:

“Non siamo d’accordo con la sospensione. Supportiamo Grayson e non vediamo l’ora che si unisca alla squadra venerdì contro New York.”

