NBA, infortunio Stephen Curry: aggiornamenti tra due settimane

Stephen Curry, infortunatosi nella recente sfida tra Warriors e Celtics, dovrà attendere almeno due settimane prima di ottenere l’eventuale via libera da parte dello staff medico di Golden State. La risonanza magnetica effettuata ha infatti evidenziato il problema al piede sinistro.

Stephen Curry, assenza che pesa

Nelle sette partite giocate in stagione senza il #30, gli Warriors hanno raccolto un record di 2-5. La posizione di classifica nella Western Conference li vede impegnati in un testa a testa con i Memphis Grizzlies per la seconda testa di serie nel tabellone Playoff.

