NBA, George Hill e Patrick Beverley espulsi nel primo quarto di Bucks T’Wolves

Quella tra Bucks e Timberwolves era una partita di fine regalar season ma anche a cronometro fermo non sono mancate situazioni rocambolesche. Gli animi si sono scaldati oltremisura, con due minuti e spiccioli da giocare nel primo quarto di gioco: Karl-Anthony Towns impegnato in lunetta e Taurean Prince in lotta per la posizione con Serge Ibaka Nel confronto faccia a faccia tra questi ultimi sono intervenuti presto Patrick Beverley e George Hill, con spinte reciproche e scambi di parole poco gentili.

Ibaka & Prince get face to face after fighting for rebound position, Beverly comes in and pushes Ibaka then gets shoved by Hill, refs separate everyone quickly pic.twitter.com/gvPfdN88iX

— CJ Fogler AKA Perc70 #BlackLivesMatter (@cjzero) March 19, 2022