I Bulls e la notte di Rose: “Chicago mi ha costretto a essere grande”

Mai più nessun altro indosserà la canotta rosso-bianco-nera numero 1: i Chicago Bulls ritireranno durante questa stagione la maglia di Derrick Rose. A dare l’annuncio la stessa franchigia dell’Illinois, che renderà l’ex MVP solo il quinto Bull della storia a ricevere questa onorificenza. Oltre a D-Rose anche Michael Jordan (23), Scottie Pippen (33), Jerry Sloan (4) e Bob Love (10).

OFFICIAL: The Bulls will retire Derrick Rose's number during the 2025-26 NBA season. No other player will ever wear the number 1 for the Chicago Bulls.

Number 1 will always be from Chicago. pic.twitter.com/s7z3J030WA

— Chicago Bulls (@chicagobulls) January 4, 2025