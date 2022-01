NBA, Alex Caruso si deve operare: stimati i tempi di recupero

Già senza Zach LaVine (problemi al ginocchio, punta al ritorno la prossima settimana) e Lonzo Ball (ginocchio, ritorno programmato a marzo), i Chicago Bulls devono ora fare i conti con un nuovo stop. Stiamo parlando di Alex Caruso, caduto rovinosamente sul suo polso destro dopo il brutto fallo di Grayson Allen nel match di ieri contro i Milwaukee Bucks.

La guardia, secondo quanto riportano i media statunitensi, dovrà essere operato poiché ha riportato una frattura. Caruso si opererà nella prossime ore, mentre lo staff medico di Chicago ha già valutato i suoi tempi di recupero, stimabili in 6-8 settimane. Per i Bulls c’è ora da stringere i denti, in un momento in cui la franchigia sta faticando più del dovuto dopo aver riportato 6 sconfitte nelle ultime 10 partite.

Bulls say Alex Caruso will undergo surgery early next week on his fractured right wrist and be re-evaluated in 6-to-8 weeks.

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 22, 2022