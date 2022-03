Mercato NBA, Kemba Walker di nuovo agli Charlotte Hornets?

Il rapporto professionale tra Kemba Walker e i New York Knicks, segnato da infortuni, diversità di vedute e conseguenti scelte tecniche, sembra ormai al capolinea. Come noto il giocatore non scenderà più in campo in questo finale di stagione e al prossimo training camp potremmo vederlo con un’altra canotta sulla schiena.

Il futuro di Kemba Walker: Hornets una possibilità

Marc Berman del New York Post dà credito alla possibilità, tutta da verificare, di un ritorno di Kemba Walker in North Carolina già dalla prossima estate, con un anno d’anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto biennale che lega il giocatore a New York. Tom Thibodeau, allenatore dei Knicks ha confermato che l’atleta non si sta allenando nella facility bluarancio:

“È lontano dalla squadra, va così. Sta continuando con la riabilitazione gestendo le sue cose. C’è stato un accordo tra il nostro management, l’agente del giocatore e Kemba stesso ed è stato deciso che questo fosse il miglior modo per gestire la situazione.”

