NBA, James Harden parla di Philadelphia: “Mi sento davvero a casa”

Dopo la terza ottima prestazione in maglia 76ers, James Harden ha finalmente potuto apprezzare l’amore dei tifosi per lui, nella prima gara casalinga, al Wells Fargo Center.

Nella vittoria arrivata per 123-108 contro i New York Knicks, il Barba si è reso protagonista di una gara da 26 punti, nove assist e altrettanti rimbalzi, performance impreziosita dalla terza vittoria su tre da quando ha cominciato a vestire la canotta di Philadelphia.

James Harden ritrovato in maglia 76ers

Harden sembra aver convinto tutti per ora: dai tifosi, che gli hanno mostrato subito affetto, al compagno di squadra Joel Embiid, convinto di non poter trovare fit migliore all’interno della lega.

Dopo la vittoria, James Harden ha parlato in conferenza stampa di quanto sia importante giocare dinanzi a tifosi capaci di mostrare enorme affetto e supporto per l’ultimo arrivato in squadra.

“Molto eccitante. L’amore dei tifosi mi fa sentire come se stessi giocando a casa. Il supporto di questa gente è enorme, ovunque ti giri c’è qualcuno che sta tifando per te. Il nostro compito è quello di scendere in campo e giocare con la più alta intensità possibile, fare tutto quello che possiamo per ottenere la vittoria.”

Subito dopo Harden ha parlato anche del rapporto con i suoi compagni di squadra e della chimica che si sta creando partita dopo partita.

“Abbiamo tanti giocatori di talento come Joel e Tobias [Harris] ma questo non deve spaventare i giovani come Tyrese Maxey che hanno tanto da dare alla squadra. Abbiamo bisogno che lui sia aggressivo, e so che è difficile perché spesso io e Joel abbiamo la palla in mano. Deve essere capace di capitalizzare ogni occasione che gli capita giocando ad alto ritmo.”

