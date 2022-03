Mercato NBA, in dubbio il futuro di Frank Vogel e Westbrook

A Los Angeles, sponda Lakers, non si vive un bel momento. I gialloviola continuano la loro stagione fatta più di bassi che di alti. Un posto diretto ai Playoff sembra impossibile – attualmente dista nove vittorie – e la lotta per gli ultimi slot del torneo Play-In è serrata. La franchigia di LeBron James e compagni non sembra in grado di svoltare in positivo il campionato, a causa di una scarsa coesione e di un roster forse mal costruito.

Le recenti difficoltà non fanno altro che aumentare il frastuono intorno alla squadra. I Los Angeles Lakers paiono un vulcano pronto a esplodere e potrebbero cadere dei pezzi, a breve oppure direttamente a fine stagione. Uno di questi potrebbe essere coach Frank Vogel, che ad agosto 2021 firmò un’estensione contrattuale di un solo anno. Poche figure di coaching vedono l’attuale allenatore dei gialloviola sulla medesima panchina all’inizio della stagione 2022/2023, come scritto da Bleacher Report. I nomi dei successori più caldi sono quelli di Tyronn Lue e Jason Kidd. In ogni caso la scelta dei losangelini verterà su un profilo esperto e non su un coach alle prime armi, anche per sfruttare al meglio le ultime energie di LeBron James.

L’altro nome illustre sull’altare sacrificale potrebbe essere quello di Russell Westbrook. Il numero 0 non sembra essere entrato in sintonia con lo staff dei Los Angeles Lakers, colpevole di averlo lasciato a sedere troppe volte. La squadra non asseconda lo stile di Brodie, dirompente e dinamico, e questo penalizza molto il giocatore stesso. Inoltre, l’ex Oklahoma City non avrebbe apprezzato la scarsa fiducia in lui nei momenti cruciali delle partite, quando si dovrebbe entrare per risolvere i problemi. Potrebbe dunque concretizzarsi il divorzio, anche a causa di uno stipendio stratosferico.

Leggi anche:

NBA, LeBron James non nasconde delusione Lakers: Mi sento una merda

NBA, Devin Booker entra nel protocollo di salute e sicurezza

Corner Three #13: Top e Flop della settimana NBA