NBA, Zion Williamson torna? Pelicans fiduciosi

Zion Williamson è ad oggi il più grande mistero presente in NBA. Dopo la frattura subita al piede destro e conseguente operazione, né il giocatore né la franchigia hanno fornito informazioni riguardo il possibile rientro in campo.

Novità sullo stato di salute di Zion Williamson

Questa mancanza di informazioni è continuata fino alla giornata di mercoledì, quando i New Orleans Pelicans hanno rilasciato un comunicato riguardo lo stato della prima scelta al Draft 2019.

“Le recenti immagini hanno mostrato un miglioramento nello stato delle ossa del quinto metatarso nel piede destro di Zion Williamson. Il giocatore tornerà gradualmente a svolgere un piano di allenamento specifico in palestra e successivamente, si aggregherà alla squadra. Ad oggi, non è possibile comunicare una data di rientro.”

Un vero e proprio travaglio per Zion Williamson, il quale sembra anche aver subito un notevole aumento di peso, problema piuttosto grave che rallenterà non poco il suo ritorno in campo. Ciò ha portato a diverse accuse rivolte al giocatore riguardo la sua mancanza di professionalità ed incapacità di lavorare al meglio per rimettersi in forma.

Nel frattempo, i New Orleans Pelicans che avevano iniziato molto male la stagione, stanno scalando la Western Conference, raggiungendo il decimo posto, ad una sola vittoria e mezzo dai Los Angeles Lakers. Anche il coach della squadra Willie Green, si è detto speranzoso di poter avere la sua stella di nuovo in campo.

“Siamo tutti felici del fatto che stia avendo risultati positivi nella guarigione. La strada è ancora lunga ma Zion è consapevole di ciò che deve fare e dei passi che dovrà fare per tornare in campo. Vedremo come si evolverà la situazione.”

