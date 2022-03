NBA, Devin Booker entra nel protocollo di salute e sicurezza

Dopo aver perso Chris Paul, i Phoenix Suns perdono anche l’altra stella. Devin Booker è entrato nel protocollo di salute e sicurezza anti-Covid e dovrà stare lontano dal campo per un tempo indeterminato. A riportarlo è Shams Charania di The Athletic.

Suns say All-Star Devin Booker has entered health and safety protocols. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 2, 2022

Il numero 1 dei Suns non sarà presente stanotte, quando alla Talking Stick Resort Arena arriveranno i Portland Trail Blazers. Di fatto è in dubbio anche per le prossime gare, soprattutto quella di sabato con i New York Knicks e quella domenicale con i Milwaukee Bucks. L’assenza di Devin Booker, seppur di minore entità, si aggiunge a quella di CP3 che si è rotto il pollice destro e resterà fuori dalle sei alle otto settimane.

Il classe ’96 è il faro della sua squadra. Attualmente ha collezionato 54 presenze e viaggia a una media di 25.6 punti, 5.2 rimbalzi e 4.6 assist. I Suns lo aspettano al più presto.

Leggi anche:

NBA, infortunio per Jaylen Brown

NBA, le parole dei Brooklyn Nets dopo la gara con i Raptors

NBA, Bogdanovic sugli Hawks: Non so il perché degli alti e bassi