NBA, Embiid si gode Harden: “Avreste dovuto vedere la mia faccia”

Un debutto scintillante per James Harden con la maglia dei 76ers dopo oltre tre settimane di stop. 27 punti, otto rimbalzi, 12 assist – e 5-7 dall’arco dei tre punti. Le triple realizzate in carriera sono ora 2252: meglio del Barba, tra i giocatori NBA in attività, solo Steph Curry.

Gli highlights di Harden contro Minnesota

Le migliori azioni di serata del #1 di Philadelphia. Doppia doppia al debutto.

Il sorriso di Joel Embiid

Joel Embiid non ha risparmiato elogi al nuovo arrivato. Ecco le sue dichiarazioni a caldo:

“Cosa ne penso? Avreste dovuto vedere la mia faccia durante tutta la partita, nel 4º quarto in particolare. Nei primi tre quarti ha innescato un po’ tutti, mi sono trovato libero e con spazio come forse mai in tutta la carriera. Nel quarto quarto, vista la sua abilità realizzativa e nella shot creation mi son detto: ‘Wow’. Non abbiamo giocato al massimo del potenziale, possiamo fare molto meglio di così.”

