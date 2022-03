NBA, Steve Kerr fan di Beverley: “È al contrario di Draymond Green”

I Minnesota Timberwolves battono gli Warriors e centrano la 34esima vittoria stagionale, grazie ai 39 punti di Karl-Anthony Towns e ai 22 di D’Angelo Russell. Un successo che permette di proseguire la serrata corsa Playoff a ovest e di continuare a sognare un traguardo che manca dalla stagione 2017/2018.

Importante per le strategie dei T’Wolves è anche Patrick Beverley, un giocatore sempre ostico ad affrontare e che riesce sempre ad apportare il suo contributo in gara. Non a caso coach Steve Kerr, che ha parlato al termine della sconfitta dei suoi, gli ha inviato dei bei complimenti. Queste le sue parole:

“Io adoro Patrick Beverley. È un giocatore totale, un vincente. È intelligente, è duro. Ed è divertente allenare contro di lui perché urla e fa sempre trash-talking, ma è uno di quei ragazzi ultra competitivi. Ho molto rispetto per lui. È come una versione al contrario di Draymond [Green].”

Il numero 22 dei Timberwolves, però, ha avuto comunque qualcosa da ridire a fine partita. E lo ha espresso tramite il suo account Twitter.

Enough is enough. Average a block and a steal a game. Top 5 in charges taken. Playoff Team this year. And still no credit for DPOY. 🤦🏾‍♂️ DEVIL 👿 IS A LIE🙏🏾🙏🏾 — Patrick Beverley (@patbev21) March 2, 2022

“Quando è troppo è troppo. Ho una media di un blocco e una palla rubata a partita. Sono in top cinque per sfondamenti presi. Sono in una squadra Playoff quest’anno. E non ho ancora un credito per il Difensive Player of the Year.”

In questa stagione, Beverley ha disputato attualmente 44 partite e ha una media di 9.2 punti, 4.3 rimbalzi e 4.8 assist.

Leggi anche:

Risultati NBA, Lakers ancora a picco; male anche Golden State con Minnesota

NBA, Shaquille O’Neal: Ja Morant nuovo Allen Iverson; Wade prenota per lui palco Top 100

NBA, Bogdanovic sugli Hawks: Non so il perché degli alti e bassi