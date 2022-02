Richard Jefferson in aperta polemica con Gilbert Arenas

Dopo le recenti dichiarazioni sui Los Angeles Lakers, Gilbert Arenas torna al centro di un botta e risposta – che questa volta lo coinvolge direttamente– con Richard Jefferson.

Richard Jefferson, Arenas e il Draft NBA 2001

I due, ex compagni al college ad Arizona, si sono punzecchiati a distanza. Il primo ad esporsi è stato Arenas, che in un passaggio di una trasmissione ha messo in dubbio la legittimità, se così vogliamo chiamarla, del tabellone Draft 2001. In quell’occasione Jefferson venne scelto alla 13, mentre Arenas fu il 30º chiamato (all’epoca 2º giro). Una discrepanza che ancora oggi Agent Zero fatica a comprendere:

“Mi chiedevo: ‘Come mai hanno scelto Richard Jefferson? Io sono il miglior giocatore della squadra, lui è la terza, quarta opzione [in attacco]’. ”

La replica puntuale di RJ è arrivata con un video piccato su TikTok:

“Oggi ci occupiamo di questa clip di Gilbert Arenas. Parliamo di come e perché Gilbert sia passato da primo a secondo giro [del Draft NBA]. Non era certo un fatto di talento […] ma Gilbert era un cog****è immaturo, questo era. Siamo tutti un po’ teste di c***o, lo so, ma ciò che fece lui andò oltre.”



Jefferson è entrato poi nel dettaglio senza remore:

“Punto primo: ogni atleta sa di doversi sottoporre a stress test per verificare che cuore e battito siano in ordine. Al Pre- Draft di Chicago devi sostenerlo per 5-8 minuti finché non si alza il battito cardiaco. Gilbert aveva deciso di farlo in Chuck Taylor e dopo trenta secondi disse: ‘Questo sta rovinando le mie scarpe, non lo faccio.’ Il personale deputato al controllo della performance non capì di cosa stesse parlando e lui ribadì di non voler continuare. Red flag, ne aveva già un paio a suo carico perché c’erano stati problemi con pistole e affini ma non divago. […] I responsabili fecero finta di nulla lì per lì e tutte le 30 squadre vennero messe a conoscenza dell’accaduto.”

Non è finita qui. Ancora Jefferson:

“Veniamo al giorno seguente, volete sapere come è proseguita la storia dopo quel momento? Bene. Grande simposio, giocatori in pre- Draft, squadre, gente che ci chiede cose del tipo: ‘Dove vuoi arrivare in questa lega?’ Il microfono arriva a Gilbert che risponde: ‘Voglio essere un magnaccia’. Tutti noi – ragazzi di 19 anni – ridiamo, ma chi intervista non sa chi sia Gilbert Arenas e quanto sia folle. Chiedono di ripetere e lui non demorde: ‘Voglio essere un magnaccia internazionale’ . L’intervistatore, giustamente, replicò alle affermazioni inappropriate di Gilbert con dei toni e modi che non avevo e non ho mai visto. Così, giusto per farvi sapere chi è Gilbert. Queste sono le ragioni del calo nelle quotazioni Draft. Il fatto che il suo cervello non faccia pace con questi dati di realtà dimostra che soggetto peculiare sia. Quanti punti hai segnato nella finale del campionato [NCAA]? [contro Duke 4-17 (10 punti); Jefferson 7-13 (19 punti) ndr.]. Per la cronaca, vuoi ricordare cosa facesti la sera prima della finale, la partita più importante della nostra vita, e a pensarci bene la più grande a cui tu abbia mai preso parte? Vuoi dirlo? No, va bene, continuiamo a parlare del fatto che io fossi la 4ª opzione.”

Una risposta con i fiocchi che non lascia troppo spazio a nuovi affondi, in effetti.

