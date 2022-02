NBA, Ben Simmons intensifica la preparazione atletica: ritorno vicino

Nonostante il mistero circondi tutt’ora le reali condizioni psico-fisiche di Ben Simmons, il nuovo acquisto dei Brooklyn Nets sembra finalmente vicino a compiere il proprio agognato esordio nella stagione NBA 2021-2022.

Secondo la testimonianza di Ramona Shelburne, giornalista in forza alla redazione di ESPN, Ben Simmons intensificherà costantemente la propria preparazione atletica man mano che la data del ritorno in campo si farà sempre più vicina. Il giocatore australiano dovrebbe rientrare nel giro di alcune settimane, magari proprio in occasione della sfida dell’undici marzo contro i Philadelphia 76ers.

L’ULTIMA PARTITA GIOCATA DA SIMMONS

Dal momento che Ben Simmons aveva comunicato ai 76ers già lo scorso ottobre di non voler scendere in campo con quella casacca nel dominio della presente stagione, l’ultimo incontro ufficiale in cui il tre volte All-Star è apparso in distinta risale a più di otto mesi fa, quando Philadelphia fu eliminata in semifinale di Conference dagli Atlanta Hawks al termine di un’agonica e controversa Gara 7.

Considerando l’assenza di Kevin Durant e la disponibilità saltuaria di Kyrie Irving, l’inserimento di Simmons nelle rotazioni potrebbe rivelarsi irrinunciabile, rivitalizzando un ambiente ormai supino sotto i colpi della sua stessa instabilità. Brooklyn ha perso dodici delle ultime quattordici partite disputate ed occupa momentaneamente l’ottavo posto ad Est. Urge una decisa inversione di rotta per dar un minimo di dignità ad una stagione inaugurata con ben altri propositi.

