NBA, Sean Marks su Kyrie Irving e vaccini: “Ottimista? Devo”

In continua evoluzione la gestione della pandemia negli Stati Uniti, a maggior ragione a New York City, con una nuova amministrazione da poco in carica. Sean Marks, GM dei Brooklyn Nets, guarda con interesse ai cambiamenti annunciati in altre zone d’America: i cambiamenti, in ottica NBA, lasciano uno spiraglio per il reintegro a tempo pieno di Kyrie Irving.

Kyrie Irving, vaccini e Nets: parla Sean Marks

Di seguito le dichiarazioni del dirigente alla stampa sulla possibilità di rivedere Kyrie anche nelle partite giocate al Barclays Center prima del termine della stagione:

“Devo essere ottimista come tutti i qui presenti. Sappiamo qual è la posta in gioco. Se accendete su CNN, BBC o Fox, a seconda del vostro gusto, vedete che tutto sta cambiando. In ogni città o stato che sia si sta mettendo mano alle regole e stiamo cominciando a vedere una di nuovo una normalità. Dobbiamo andare avanti, gli indici di vaccinazione sono alti e devo essere ottimista. È l’unico modo per affrontare la situazione.”

Leggi anche:

Richard Jefferson in aperta polemica con Gilbert Arenas

Mark Cuban: “Le critiche hanno risvegliato il vero Luka Doncic”



Quale squadra NBA ha il calendario più difficile post All-Star?

Mercato NBA, tutti i 10 day contract 2021-22