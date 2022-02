NBA, Gilbert Arenas affonda i Lakers: “Quintetti senza senso”

La pausa per l’All-Star Game porta notizie non proprio confortanti in casa Lakers sul fronte Anthony Davis. L’imperativo nel finale di stagione regolare è risalire la classifica, ma i detrattori o semplici pessimisti circa l’operato e le possibilità della squadra di Frank Vogel si moltiplicano di partita in partita. Nel corso del suo podcast No Chill Gilbert Arenas ha piazzato la stoccata in punta di fioretto.

Cosa non funziona nei Lakers secondo Gilbert Arenas

Pragmatico e pungente, il veterano NBA ha chiarito il suo punto di vista con linguaggio e immagini diretti:



“Per me il problema non è la macchina, che al momento è nel traffico. Finché non comprendi davvero come impiegare i pezzi a tua disposizione, a prescindere da chi si aggiunga, continueranno a faticare. Sei come un cuoco che non sa usare cucinare il pranzo con tutti gli ingredienti. […] Se guardo ora ai quintetti in campo non hanno senso, sono sorpreso dal fatto che nessuno degli assistenti se ne sia andato. […]

Arenas ha poi rincarato la dose:

“Se contro uno scorer metti un difensore, quest’ultimo perde. Quando hai [Avery ]Bradley a marcare un giocatore che prende 20 tiri a partita, perdi quell’accoppiamento. Ne puoi vincere altri quattro, più probabilmente quelli che coinvolgono LeBron ed AD [Anthony Davis ndr.] e restano le posizioni 2 e 5. Adesso, come si chiama il tiratore? Reaves, ecco. Non so se sia in campo per attacco o difesa. Se giochi qualcosa come 30 minuti e prendi cinque tiri l’apporto è inutile sul piano strettamente tecnico perché non stai mettendo pressione sul tuo uomo. Potresti a questo punto schierare benissimo THT [Talen Horton-Tucker] e lasciarlo sfogare con 15 tiri. Ricorda che se io gioco ne prendo 20 di tiri e tu non mi fai lavorare in difesa. Io mi riposo e ti prendo sempre di mira dall’altra parte. Anche se hai una serata ispirata, io ne segno 19-20 sulla tua testa, tu ne puoi fare quattro, dieci, qualcuno deve aggiungere i punti che mancano. Questo è il problema.”

