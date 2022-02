NBA, Giannis Antetokounmpo: “Ja Morant potrà vincere un titolo a Memphis”

La clamorosa stagione di Ja Morant, trascinatore dei Memphis Grizzlies terzi nella Western Conference, ha finalmente allertato molti addetti ai lavori, colpevolmente inclini sinora a non considerarlo un futuro dominatore della lega.

Di seguito, le parole di Giannis Antetokounmpo, rimasto impressionato dal talento e dalla dedizione del prodotto di Weber State al punto tale da sentenziare una piuttosto imminente cavalcata iridata della guardia, sia dal punto di vista individuale che collettivo:

“Ho seguito molto da vicino le sue prime tre stagioni NBA, notando una predisposizione naturale verso la grandezza. Entrato nella lega in punta di piedi, ha saputo dimostrare tutto il suo talento, combinando atletismo, tecnica, leadership e capacità di aiutare la squadra. Morant potrà vincere un titolo a Memphis già nel futuro prossimo, perché i componenti del roster sono perfetti per un contesto del genere, lo staff tecnico è validissimo e lui saprà certamente guidare la squadra nei momenti di pressione e complessità tipici di quelle altitudini”.

Continua Antetokounmpo:

“Amo questo gioco e, anche per prepararmi alle partite, guardo moltissima pallacanestro. Morant è uno dei miei giocatori preferiti, perché riesce sempre ad essere elegante, spettacolare ed efficace. La sua storia, il suo approccio alle partite e le sue giocate categoriche mi emozionano e mi portano a rispettarlo immensamente. Spero per lui che il futuro gli riservi solo soddisfazioni in forma di premi individuali e vittorie di squadra”.