NBA, Jarrett Allen titolare All-Star in futuro? Lui fa le prove

Il primo All-Star Game nella carriera NBA di Jarrett Allen, acciuffato con merito in corsa al posto di James Harden, l’ha portato a rappresentare assieme al compagno Darius Garland la squadra della città ospitante. Un onore, certo, ma il lungo dei Cavs guarda già avanti.

Jarrett Allen assaggia il palco dei titolari All-Star a Cleveland

Un video dietro le quinte mostra Jarrett Allen alle prese con il palco allestito per l’introduzione dei quintetti titolari nel prepartita dell’All-Star Game. Prove tecniche per l’edizione 2023 a Salt Lake City? Difficile, ma in ogni caso i passi in avanti notevoli visti già in questa stagione non vanno sottovalutati. Allen sta viaggiando in doppia doppia di media (16.2 punti e 11 rimbalzi a partita).

Leggi anche:

Mercato NBA, tutti i 10 day contract 2021-22

Quale squadra ha il calendario più difficile post All-Star?

Chris Paul fuori 6-8 settimane per infortunio al pollice