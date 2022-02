NBA All Star Game, Jarrett Allen sostituto di James Harden

Jarrett Allen è stato indicato dal commissioner NBA Adam Silver come sostituito dell’infortunato James Harden nel roster di Team LeBron in occasione dell’All-Star Game del 20 febbraio. Il giocatore dei Cavaliers, “padroni di casa” della kermesse, è alla prima partecipazione assoluta, così come il compagno di squadra Darius Garland. Cleveland occupa al momento della scelta la 3ª posizione nella classifica della Eastern Conference e Allen sta viaggiando a 16.2 punti di media, oltre ad essere nella top 10 per rimbalzi catturati a partita e secondo nella lega per percentuale complessiva al tiro (66.5%).

Non solo Jarrett Allen, tutti i debuttanti All-Star Game

Detto dei due Cavs alla prima partecipazione, Garland e Allen, agli ordini di Monty Williams anche un altro giocatore al debutto: Fred VanVleet. In Team Durant sono quattro i debuttanti: LaMelo Ball, Ja Morant, Dejounte Murray, Andrew Wiggins.

