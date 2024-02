L’Est vince l’All-Star Game 2024 per 211 a 186: Damian Lillard nominato MVP della serata

Per la prima volta dall’All-Star Game del 2017 a New Orleans, l’NBA All-Star Game è ritornato nel consueto formato Est vs Ovest. Questo ritorno alla tradizione a Indianapolis, in uno degli stati fondatori del basket negli Stati Uniti, è arrivato al momento giusto, dopo tre edizioni deludenti. Niente più Draft quindi, ma anche niente più mini-partite a quarto, e niente più goal score per chiudere la partita. Semplicemente 12 All-Star ad Est guidate dal capitano Giannis Antetokounmpo, e 12 per l’Ovest con LeBron James al comando.

L’Est ha vinto la gara per 211-186, dopo aver sostanzialmente comandato dal primo all’ultimo secondo. Damian Lillard è stato selezionato come MVP della serata con 39 punti messi a referto, di cui 33 realizzati in soli tre quarti di gioco (e un bottino di 11 triple, di cui una da metà campo)

Leggi Anche:

All-Star NBA, Curry e Ionescu danno spettacolo. Ma la spunta Steph

NBA All-Star Game: Adebayo in quintetto al posto dell’infortunato Embiid

NBA Hall of Fame: Chauncey Billups, Vince Carter, Jerry West tra i finalisti 2024