NBA, LaMelo Ball sulla convocazione All-Star: “Notizia arrivata mentre dormivo”

Ad una dozzina di giorni di distanza dall’All-Star Game NBA 2022 che avrà luogo a Cleveland, Adam Silver ha scelto LaMelo Ball e Dejounte Murray per sostituire gli infortunati Kevin Durant e Draymond Green, completando così nuovamente la lista di stelle dalla quale avranno origine le due squadre definitive.

Nella fattispecie, LaMelo Ball ha ricevuto la propria convocazione in un frangente piuttosto particolare del proprio itinerario pre-partita. Ecco le parole del playmaker degli Charlotte Hornets:

“La convocazione mi riempie certamente di orgoglio, ma, sul momento, non mi ha fatto sobbalzare di gioia. Il motivo? Stavo dormendo, come cerco di fare sempre nel pomeriggio che precede una partita, quando ho ricevuto la telefonata del nostro General Manager Mitch Kupchak. Ho risposto al cellulare senza alcuna brillantezza evidentemente e, appresa la notizia, l’ho congedato con poca euforia, ringraziandolo cordialmente della comunicazione”.

LAMELO BALL SARA’ IL PRIMO HORNET DAI TEMPI DI WALKER A PRENDER PARTE ALLA PARTITA DELLE STELLE

Di seguito, le parole di Ball a riguardo della sua stagione e degli obiettivi di Charlotte:

“Sono convinto di esser migliorato molto rispetto alla scorsa stagione, specie sul piano dell’attenzione e della presenza difensiva. E’ certamente una benedizione essere un All-Star, ma ciò che mi rende più fiero risiede nelle parole dei tifosi. Non smettono di acclamarmi come un giocatore divertente, esaltante e spettacolare. Tanti pagano il biglietto per poter filmare dal vivo una mia giocata e questa consapevolezza è impagabile. Personalmente, devo ancora crescere molto sotto l’aspetto realizzativo, migliorando di gran lunga le mie percentuali. In termini collettivi invece, la squadra ambisce a garantirsi una qualificazione Playoff diretta, ottenibile solamente evitando il Play-in”.