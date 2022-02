È la domenica del Super Bowl 2022: NBA anticipa le partite | CALENDARIO

Ci siamo. Tra poche ore andrà in scena il Super Bowl NFL e tutte le attenzioni degli americani saranno certamente sul match tra Los Angeles Rams e Cincinnati Bengals. Il resto degli sport made in USA si adegua. Come da prassi, anche la NBA ha messo in programma un calendario decisamente light per la giornata di oggi. Infatti, saranno solamente due i match nella lega, ossia Boston Celtics-Atlanta Hawks e Indiana Pacers-Minnesota Timberwolves.

Calendario NBA domenica 13 febbraio

Entrambi i match proposti andranno in scena in orario europeo. Il programma si apre alle 20.00 italiane con Celtics-Hawks, per poi continuare alle 21.00 con Pacers-Timberwolves. Poi, si farà spazio alla NFL con il match a partire dalle 00.15. Tutte le attenzioni del mondo sportivo saranno concentrate al SoFI Stadium di Los Angeles. Grande attesa anche per lo show dell’intervallo: sul palcoscenico si esibiranno Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg, Kendrick Lamar e Mary J. Blige.

