NBA, Haliburton torna sull’addio ai Kings: “È stata una conversazione veloce”

Uno degli scambi più rumorosi della Trade Deadline è stato quello che ha coinvolto Domantas Sabonis e Tyrese Haliburton sull’asse Sacramento Kings – Indiana Pacers. Una trade che ha lasciato di stucco il prodotto di Iowa State, evidentemente rammaricato per il trattamento ricevuto dalla franchigia della California.

La point guard ha manifestato tutta la sua delusione anche a The Player’s Tribune, raccontando dettagliatamente il momento in cui è stato contattato dai Kings. Un momento che ha scatenato tutte le sue emozioni:

“Il mio telefono si accende. Guardo lo schermo e vedo scritto Monte. È il nostro general manager, Monte McNair. E non mentirò: quando ho visto quel nome sul telefono, il mio cuore è affondato. In quel momento avevo capito che era finita.”

Tyrese Haliburton ha poi continuato:

“È stata una conversazione veloce. Abbastanza diretta. ‘Hey, volevo solo farti sapere che abbiamo concluso una trade e stiamo per mandarti a Indiana. Ti auguro tutto il meglio’. Ci sono state poche altre parole dopo. Entrambi ci siamo detti grazie. Dopodiché ho riattaccato la chiamata, ho posato il telefono e sono scoppiato a piangere.”

Il classe duemila si è affermato come uno dei migliori giovani nel panorama NBA. In questa stagione, in 51 partite disputate con i Kings ha una media di 14.3 punti, 3.9 rimbalzi e 7.4 assist. Chiuso questo capitolo, l’obiettivo attuale si chiama Indiana Pacers.

