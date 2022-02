NBA, Phila annuncia: Harden out fino alla pausa per l’All-Star Game

Niente James Harden almeno fino al 21 febbraio. È questa la notizia riportata dai media vicini alle vicende dei Philadelphia 76ers. Il Barba, arrivato da pochi giorni alla corte di coach Doc Rivers nella trade che ha portato Ben Simmons in direzione Brooklyn, soffre ancora di problemi fisici al bicipite femorale, rimediato nella sua precedente avventura in maglia Nets.

I 76ers hanno già confermato l’assenza di Harden al prossimo All-Star Game 2022 in programma tra domenica e lunedì notte in quel di Cleveland. Harden dovrebbe quindi esordire durante la prossima settimana con la sua canotta numero 1, poiché il numero 13 è stato ritirato dalla franchigia in onore di Wilt Chamberlain. A sostituire il giocatore nel prossimo ASG dovrebbe essere uno tra LaVine (anche per lui, però, c’è da fare i conti con infortuni), Jarrett Allen (beniamino di casa Cleveland) e Siakam.

James Harden wearing Sixers practice gear: still very, very good at basketball ✅ pic.twitter.com/Oh5iYdPmQt — NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) February 14, 2022

