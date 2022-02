NBA, Ball e Murray sostituiranno due infortunati all’All-Star Game

Ci sono due nuovi ingressi per l’All-Star Game 2022, che si terrà a Cleveland il prossimo 20 febbraio. LaMelo Ball e Dejounte Murray sono stati nominati dal commissioner Adam Silver per sostituire due giocatori infortunati, ovvero Kevin Durant e Draymond Green.

Charlotte Hornets guard LaMelo Ball and San Antonio Spurs guard Dejounte Murray have been named by NBA Commissioner Adam Silver as injury replacements for the 2022 NBA All-Star Game.

— NBA Communications (@NBAPR) February 7, 2022