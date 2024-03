NBA, All-Star Game 2027 a Phoenix: c’è l’ufficialità

Per la quarta volta l’NBA All-Star Weekend farà tappa a Phoenix. Ufficiale l’assegnazione dell’edizione 2027 della kermesse, che si terrà dunque al Footprint Center dal 19 al 21 febbraio. Il precedente più vicino nel tempo riporta al 2009, quando Kobe Bryant e Shaquille O’Neal condivisero il premio MVP della sfida domenicale; a imporsi in quell’occasione fu la Western Conference, con il punteggio di 146-119.

Il commento del commissioner Adam Silver in conferenza stampa:

“Gli eventi All-Star del 2027 dimostreranno tutto l’amore di Phoenix per la pallacanestro. Non potremmo essere più felici di lavorare con Mat Ishbia e l’organizzazione Suns per quella che promette di essere una celebrazione indimenticabile del nostro sport.”